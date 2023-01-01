My Talking Tom Friends

踏入《我的会说话的汤姆朋友》的世界，认识汤姆、安吉拉、汉克、金杰、本和贝卡。这款休闲游戏由 Outfit7 Limited 开发，非常适合年轻玩家玩耍和学习。照顾汤姆和朋友们，进行有趣的冒险，并帮助他们处理日常事务。 带汤姆和朋友们出去玩，送他们去学校，帮助他们吃饭，并哄他们睡觉。一切都在一天的工作中。要在网络浏览器中在线玩《我的汤姆猫朋友》，请点击下面的播放按钮。使用 now.gg 开始免费在线游戏。所需要的只是 PC 或移动设备上的网络浏览器。游戏是免费玩的，无需下载。

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