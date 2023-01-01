Kate's Cooking Party

《凯特的烹饪派对》是一款餐厅管理游戏，您将在其中担任服务员，您的工作就是为餐厅赚钱，同时让顾客满意。你所需要做的就是把一群在外面排队的顾客拖到一张桌子旁。一旦他们决定要吃什么，他们就会打电话给你下订单。您需要与他们互动并接受他们的订单，然后将此订单交给餐厅经理，餐厅经理将通知厨师。收集他们的每一项要求并及时交付给他们，否则他们会生气并忽略提示。当你继续为满意的顾客提供服务时，你将解锁新菜肴、新车站、新同事等等。与您的朋友分享凯特的烹饪派对，看看谁能在服务员上赚更多钱！与顾客互动，接受他们的订单并将其交给餐厅经理。收集食物并及时将它们送到餐桌上。凯特的烹饪派对是由ANV Games创建的。 Poki 上还有其他休闲益智游戏：Z-Raid、Ocean 和 Laborer 2。您可以在 Poki 上免费玩《凯特的烹饪派对》。《凯特的烹饪派对》可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

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