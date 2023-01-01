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MSN Games（也称为 Zone.com - 以前称为 The Village、Internet Gaming Zone、MSN Gaming Zone 和 Zone.com 的 MSN Games）是一个休闲游戏网站，提供单人游戏、多人游戏、PC 下载和社交游戏赌场视频游戏.游戏有免费在线版、试用版和全功能付费版。 MSN Games 是 Xbox Game Studios 的一部分，与 MSN 门户相关联，由总部位于华盛顿州雷德蒙德的 Microsoft 拥有。
网站： zone.msn.com
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