我的披萨在哪里？是一款3D技能游戏，你在一个迷人的小镇里扮演一名普通的披萨送货员。你在 Paolo's 工作，你的工作是准备、烘烤并交付美味的披萨给全城饥饿的顾客。小心地穿过交通，以确保披萨不会掉落，更糟糕的是，不会造成事故。必要时轻轻踩刹车以避免障碍物和减速带。您还需要快速行动，以便趁热送餐！披萨和服务越好，您获得的小费就越多。一旦您的餐厅声名鹊起，您就可以增加送货距离，还可以购买升级产品，例如新食材、新电器、拖车改进等。您甚至可以为 VIP 客户提供服务，这需要您从头开始手动准备披萨！别忘了分享我的披萨在哪里？与您的朋友一起了解谁的厨师更好！开车 - 按住空格键或鼠标左键我的披萨在哪里？由 Wix Games 创建。在 Poki 上玩他们的其他传奇游戏：Duck Life、Duck Life 2、Duck Life 3、Duck Life 4、Duck Life Adventure（演示）、Duck Life: Battle、ducklife-space、Ant Art Tycoon、Word vs Word、Jumphobia、Jellymoji和 Let's Roll 你可以玩“我的披萨在哪里？”是的，您可以在《Where's My Pizza？》中解锁许多自定义选项和升级？例如，随着游戏的进展，新的升级、设备和路线。

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