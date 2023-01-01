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Vortelli's Pizza

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Vortelli's Pizza 是一款多人餐厅游戏，您拥有一家舒适的披萨店，为顾客提供美味的食物。这个游戏很注重团队合作，但你也可以一个人玩！打开“开放式餐厅”翻盖，顾客开始走进去。去收银台领取订单，然后去厨房准备面团。您需要在搅拌机中混合水和面粉，然后将其带到滚压站，在那里您塑造披萨形状并添加顾客要求的所有成分。你可以选择奶酪、意大利辣香肠、菠萝、火腿、酱汁、香肠等。然后将其放入烤箱，等待烘烤，直到计时器响起。不要拖延太多，因为您的客户可能会失去耐心并愤然离开！如果您遇到困难，请查看小费罐，找到一些钱来购买更好的电器和工具，让您的工作更轻松。不要忘记解锁新的车站，因为随着餐厅变得更加繁忙，您将用完柜台空间。与朋友一起玩 Vortelli's Pizza 非常简单：只需暂停游戏并复制邀请码即可。如果您的朋友点击它，他们将作为您的副厨师直接出现在您的餐厅内。您准备好成为镇上最好的披萨店了吗？Vortelli's Pizza 由 Devortel 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！您可以在 Poki 上免费玩 Vortelli's Pizza。Vortelli's Pizza 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站： poki.com

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