Papa's Cheeseria 是一款餐厅管理游戏，您可以在其中管理一家熙熙攘攘的三明治店。您的任务是制作和提供美味的三明治来满足您的忠实顾客。您的新顾客会给您下订单，所以请前往值得信赖的制作站并开始下订单：从一系列面包、配料和大量奶酪中选择顾客的偏好！您需要在烧烤站将烤奶酪烹制至完美。根据顾客的意愿，您可以使用油炸站在旁边准备一些薯条。之后，就是添加收尾工作，一切顺利！不要忘记完成所有成就并服务所有 VIP 顾客，以最大限度地提高您的三明治店的成功！请务必与您的朋友分享 Papa's Cheeseria，并向他们展示您可以设计和管理镇上最好的三明治店！您能解锁 Papa's Cheeseria 中的所有特殊食谱吗？选择、拖动和移动原料 - 鼠标左键Papa's Cheeseria 由 Flipline Studios 创建，后来由 AwayFL 在 HTML5 中进行模拟。在 Poki 上玩其他爸爸游戏：爸爸的热狗店、爸爸的冷冻店、爸爸的比萨店、爸爸的汉堡店、爸爸路易：披萨来袭和爸爸的塔可米亚 您可以在 Poki 上免费玩 Papa's Cheeseria。Papa's Cheeseria 目前只能在您的电脑上玩。

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