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Papa's Sushiria

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Papa's Sushiria 是一款由 Flipline Studios 制作的餐厅管理游戏。为饥饿的顾客准备美味的寿司餐！您刚刚在爸爸寿司店找到了一份新工作。经过培训后，您将准备好准备许多不同类型的鱼。快速完成每份食品和饮料订单即可赚取最多小费！选择、拖动和移动食材 - 鼠标左键Papa's Sushiria 由 Flipline Studios 创建。还可以在 Poki 上玩其他 Papa's Games 游戏：Papa's Burgeria、Papa's Pizzeria、Papa's Taco Mia、papa-s-freezeria、Papa's Scooperia

网站： poki.com

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