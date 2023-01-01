Papa's Sushiria
poki.com
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Papa's Sushiria 的桌面应用程序增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。
将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。
拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。
Papa's Sushiria 是一款由 Flipline Studios 制作的餐厅管理游戏。为饥饿的顾客准备美味的寿司餐！您刚刚在爸爸寿司店找到了一份新工作。经过培训后，您将准备好准备许多不同类型的鱼。快速完成每份食品和饮料订单即可赚取最多小费！选择、拖动和移动食材 - 鼠标左键Papa's Sushiria 由 Flipline Studios 创建。还可以在 Poki 上玩其他 Papa's Games 游戏：Papa's Burgeria、Papa's Pizzeria、Papa's Taco Mia、papa-s-freezeria、Papa's Scooperia
网站： poki.com
免责声明：WebCatalog 与 Papa's Sushiria 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。