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Papa Louie: When Pizzas Attack

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Papa Louie: When Pizzas Attack 是一款平台游戏，您将踏上冒险之旅，从臭名昭著的洋葱圈中拯救 Papa Louie 的顾客。你的顾客已经变成了粘糊糊的披萨怪物，他们需要你和你的厨房设备来拯救他们。拿起你值得信赖的桨和胡椒炸弹，并清除包含披萨怪物的 12 个关卡之一！前往大保利 (Big Pauly) 购买胡椒炸弹以换取硬币。你感受到披萨恐慌了吗？《Papa Louie: When Pizzas Attack》由美国游戏开发团队Flipline Studios于2006年开发。后来，它被AwayFL移植到HTML5。看看他们在 Poki 上的其他传奇游戏：Papa's Burgeria、Papa's Freezeria、Papa's Pizzeria 和 Papa's Taco Mia 有四个主要世界，每个世界都包含三个阶段。游戏共有12个关卡：杂粮田、意大利面丛林、番茄酱城、雷区。 Crushida Pepper中士，又称中士，是游戏中的主要反派，也是游戏中所有敌人的主人。可以在 Poki 上免费玩《路易老爹：披萨出击时》。路易老爹：披萨出击时目前只能在您的电脑上玩。

网站：poki.com

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