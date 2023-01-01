Papa's Freezeria 是一款餐厅管理游戏，您可以在店主暂时休假时管理一家甜品店。通过准确正确地完成顾客的订单，在多个车站为顾客提供他们最喜欢的糖果。尽量为所有顾客提供服务，不犯任何错误，这样您就可以获得最多的小费。然后，您可以将辛苦赚来的钱花在改善冷冻室、甜点站和商店的整个装饰上！有很多食材和配料需要你去适应，所以在进入高峰时段之前一定要仔细看看所有的车站。确保完成所有成就并为所有 VIP 客户提供服务，以最大限度地提高您的冷冻店的成功！请务必与您的朋友分享 Papa's Freezeria，并向他们展示您可以设计和管理镇上最好的甜点店！选择、拖动和移动食材 - 鼠标左键Papa's Freezeria 由 Flipline Studios 创建，后来由 AwayFL 在 HTML5 中进行模拟。在 Poki 上玩他们的其他老爹游戏：老爹路易：披萨来袭时、老爹披萨店、老爹汉堡店和老爹塔可米亚 您可以在 Poki 上免费玩 Papa's Freezeria。Papa's Freezeria 目前只能在您的电脑上玩。

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