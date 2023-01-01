Papa's Taco Mia 是一款由 Flipline Studios 制作的烹饪游戏。建造有史以来最大、最古怪的墨西哥快餐店！赢得墨西哥卷饼吃比赛后，您将获得爸爸卷饼米亚的钥匙！不过祝你好运，因为你最喜欢的顾客都回来了，而且他们还带来了朋友。解锁各种原料并升级您的商店以提高风格和速度。尝试取悦那些挑剔的封闭者，并用你狂野的墨西哥卷饼制作技巧让美食评论家 Jojo 迷惑！接受订单，准备贝壳，添加配料，然后上桌！用你辛苦赚来的小费购买餐厅升级和帽子，你还可以用家具店的家具和海报装饰你的大厅。您能将您的墨西哥快餐店变成世界上最著名的快餐连锁店吗？选择、拖动和移动食材 - 鼠标左键Papa's Taco Mia 由 Flipline Studios 创建，后来由 AwayFL 在 HTML5 中进行模拟。还可以在 Poki 上玩其他 Papa's Games 游戏：Papa's Pizzeria、Papa's Burgeria 和 Papa's Freezeria

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