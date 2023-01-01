老爹热狗店是一款餐厅管理游戏，您可以在棒球场中管理一家热狗店。位于美食广场内，您将在比赛间隙为顾客提供服务。通过准确正确地点餐，在多个车站为顾客提供他们最喜欢的餐点。尽量为所有顾客提供服务，不犯任何错误，这样您就可以获得最多的小费。然后你就可以把辛苦赚来的钱花在改善商店、车站和装饰上！有很多食材和配料需要你去适应，所以在进入高峰时段之前一定要仔细看看所有的车站。还有超多食材等你解锁！ 确保完成所有成就并服务所有 VIP 客户，以最大限度地提高您的热狗店的成功！请务必与您的朋友分享 Papa's Hotdoggeria，并向他们展示您可以设计和管理镇上最好的热狗店！选择、拖动和移动原料 - 鼠标左键Papa's Hotdoggeria 由 Flipline Studios 创建，后来由 Flipline Studios 在 HTML5 中进行模拟离开佛罗里达。在 Poki 上玩他们的其他爸爸游戏：爸爸的冷冻店、爸爸的比萨店、爸爸的汉堡店、爸爸路易：披萨来袭和爸爸的塔可米亚 您可以在 Poki 上免费玩 Papa's Hotdoggeria。Papa's Hotdoggeria 目前只能在您的电脑上玩。

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