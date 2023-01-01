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Papa Louie 3

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冷冻甜点正在攻击人类！ Papa Louie 3：当圣代攻击在 Seaside Freezeria 盛大开业时开始。由于一场奇怪的事故，冰淇淋圣代变得邪恶并想要杀死所有人。爸爸最好的餐厅工作人员被绑起来了，现在你必须帮忙！就像在《路易老爹 1》和《路易老爹 2》中一样，你配备了专业的炊具。挥舞你的武器，小心跳跃，挫败冰冻的敌人。收集金币和健康奖励以在每个级别中生存！

网站：poki.com

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