Papa's Bakeria 是一款餐厅管理游戏，您可以在其中管理一家面包店。您的任务是制作和提供美味的馅饼来满足您忠实的顾客。不要忘记完成所有成就并服务所有 VIP 客户，以最大限度地提高您的面包店的成功！请务必与您的朋友分享 Papa's Bakeria，并向他们展示您可以设计和管理镇上最好的面包店！您能解锁 Papa's Bakeria 中的所有特殊食谱吗？选择、拖动和移动原料 - 鼠标左键Papa's Bakeria 由 Flipline Studios 创建，后来由 AwayFL 在 HTML5 中进行模拟。在 Poki 上玩其他爸爸游戏：爸爸的热狗店、爸爸的冷冻店、爸爸的比萨店、爸爸的汉堡店、爸爸路易：披萨来袭和爸爸的塔可米亚 您可以在 Poki 上免费玩 Papa's Bakeria。Papa's Cheeseria 目前只能在桌面上玩。

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