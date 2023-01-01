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Narrow.One 是一款由 Pelican Party Studios 开发的 3D 多人射箭游戏。参加快节奏的射箭活动，您和您的队友尝试在设计精美的城堡竞技场中夺取敌人的旗帜。你只能使用弓和一些箭，所以要确保你的目标准确并且反应敏捷。邀请你的朋友和你一起玩，享受一起面对对手的快感。 Narrow.One 充满乐趣！

网站：narrow.one

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