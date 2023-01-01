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Space Thing 是一款太空主题射击游戏，您将在其中争夺外太空的统治地位。在快节奏、无情的街机体验中测试你的反应能力，对抗具有挑战性的人工智能对手。当你玩游戏时，你将解锁大量的角色皮肤。如果你想擅长在外太空生存，请务必使用你看到的每一个能量提升，并定期使用你的盾牌。查看入侵者模式，最大限度地享受乐趣。并且不要忘记与您的朋友一起玩本地多人游戏。因此，不要忘记与您的朋友分享 Space Thing，享受乐趣！移动 - WAD 或箭头键射击 - H 或 Z 切换目标 - J 或 XSpace Thing 由 Brad Erkkila 创建。在 Poki 上玩其他休闲娱乐益智游戏：squash-machine-2、Castle Pals、Flipchamps Dual Strike 和 Squish Machine您可以在 Poki 上免费玩 Space Thing。Space Thing 可以在您的计算机和移动设备（例如手机和平板电脑）上玩。

网站： poki.com

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