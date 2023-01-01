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Flipchamps Dual Strike

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Flipchamps Dual Strike 是一款由 Brad Erkkila 开发的 2 人动作游戏。在这场星际较量中，你需要通过展示自己的实力来证明自己的价值。失败者的行星将会被摧毁，所以你需要快速行动。在屏幕四个角的平台之间跳跃以获取能量。一旦你的力量被加载，你就可以对对手发动特殊攻击。您有能力赢得这场比赛吗？玩家 1 移动 - WASDAtack - C 和 VP 玩家 2 移动 - 箭头键攻击 - K 和 LFlipchamps Dual Strike 由 Brad Erkkila 创建。在 Poki: Castle Pals 和 Squish Machine 上玩他们的其他游戏

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Flipchamps Dual Strike 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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