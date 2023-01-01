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Squish Run

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Squish Run 是一款街机平台游戏，你可以用强大的拳头打破路上的障碍，避开即将到来的挤压机。你的目标是粉碎一切挡在你面前的东西，无论是怪物还是砖墙，这样你就可以逃脱可怕的柔软命运。单独玩或与朋友在本地合作体验这种快节奏的刺激。收集金币并用它们来解锁新的酷炫多彩的角色。你能完成 Squish Run 中的每个关卡吗？移动 - 左/右箭头键跳跃 - 向上箭头键打孔 - M 或空格键 Squish Run 由 Brad Erkkila 创建。在 Poki 上玩其他休闲娱乐益智游戏：Space Thing、Squish Machine、Castle Pals 和 Flipchamps Dual Strike 您可以在 Poki 上免费玩 Squish Run。Squish Run 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站： poki.com

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