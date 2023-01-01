WebCatalogWebCatalog
Squish Machine

Squish Machine

poki.com

在网络上播放

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Squish Machine 的桌面应用程序增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

Squish Machine 是 Brad Erkkila 创作的一款技巧游戏。在这款游戏中，你必须飞行并按下完成按钮，然后才能被两个水平尖刺陷阱压垮。反复按箭头键可悬浮并向按钮移动，但不接触任何陷阱。沿途收集硬币来解锁酷炫的角色。如果您喜欢挑战，还有一种计时模式，您可以在其中展示您的飞行技巧并吹嘘您的分数。来吧，尝试一下！当有一个按钮可以禁用机器时，无需对机器发怒。移动 - 箭头键选择 - 空格键暂停 - 逃脱 Squish Machine 2 由 Brad Erkkila 创建。在 Poki 上玩他们的其他休闲游戏：Castle Pals、Flipchamps Dual Strike 和 Squish Machine。

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Squish Machine 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Castle Pals

Castle Pals

poki.com

Squish Run

Squish Run

poki.com

Flipchamps Dual Strike

Flipchamps Dual Strike

poki.com

Space Thing

Space Thing

poki.com

Spike Buddies

Spike Buddies

poki.com

Magic Bridge

Magic Bridge

poki.com

Finn's Fantastic Food Machine

Finn's Fantastic Food Machine

poki.com

Cyberpunk Ninja Runner

Cyberpunk Ninja Runner

poki.com

Idle Digging Tycoon

Idle Digging Tycoon

poki.com

Flip Runner

Flip Runner

poki.com

Flying Car Simulator

Flying Car Simulator

poki.com

Super Bubble Shooter

Super Bubble Shooter

poki.com

产品

支持

公司

法律

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站即表明您同意使用 Cookie。

隐私政策