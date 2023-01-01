Squish Machine 是 Brad Erkkila 创作的一款技巧游戏。在这款游戏中，你必须飞行并按下完成按钮，然后才能被两个水平尖刺陷阱压垮。反复按箭头键可悬浮并向按钮移动，但不接触任何陷阱。沿途收集硬币来解锁酷炫的角色。如果您喜欢挑战，还有一种计时模式，您可以在其中展示您的飞行技巧并吹嘘您的分数。来吧，尝试一下！当有一个按钮可以禁用机器时，无需对机器发怒。移动 - 箭头键选择 - 空格键暂停 - 逃脱 Squish Machine 2 由 Brad Erkkila 创建。在 Poki 上玩他们的其他休闲游戏：Castle Pals、Flipchamps Dual Strike 和 Squish Machine。

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Squish Machine 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。