Squish Machine
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Squish Machine 是 Brad Erkkila 创作的一款技巧游戏。在这款游戏中，你必须飞行并按下完成按钮，然后才能被两个水平尖刺陷阱压垮。反复按箭头键可悬浮并向按钮移动，但不接触任何陷阱。沿途收集硬币来解锁酷炫的角色。如果您喜欢挑战，还有一种计时模式，您可以在其中展示您的飞行技巧并吹嘘您的分数。来吧，尝试一下！当有一个按钮可以禁用机器时，无需对机器发怒。移动 - 箭头键选择 - 空格键暂停 - 逃脱 Squish Machine 2 由 Brad Erkkila 创建。在 Poki 上玩他们的其他休闲游戏：Castle Pals、Flipchamps Dual Strike 和 Squish Machine。
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