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Castle Pals 是一款复古的关卡平台游戏，两个最好的朋友必须攻克城堡！你们每个人都有自己的特殊能力：要么是一名猛烈的战士，要么是一名优雅的飞行员。穿过城堡时要避开火球、妖精等。挑战自己，争取金牌并在一定时间内完成每个级别！你能引导 Castle Pals 通过全部 40 个充满动作的关卡吗？移动 - 箭头键攻击 - ZCastle Pals 由 Brad Erkkila 创建。看看他们在 Poki 上的其他游戏：Squish Machine

网站： poki.com

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