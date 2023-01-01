Gladihoppers 是一款动作游戏，您将作为角斗士在不同的竞技场中战斗！在不同的模式之间进行选择，例如精彩的职业模式、街机模式、快速战斗和练习模式。目标是尽可能地生存下去。在训练师、外科医生、牧师和间谍之间进行选择，他们都具有特殊能力，可以在竞技场上为您提供帮助。赢得胜利，您将获得名誉奖励，并获得金币，您可以用金币购买战士的升级，例如盔甲和武器。你还可以升级你的力量、健康状况和技能，如魅力、意志力和掠夺！不断获胜并升级你的战斗机，成为竞技场上最好的战斗机！移动 - w / a / s / d攻击 - 箭头键投掷标枪 - e 切换姿势：空格键Gladihoppers 由 Dreamon Studios 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

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