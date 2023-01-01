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《Hoppenhelm》是BUN GUN制作的一款休闲冒险游戏。你是霍本赫姆爵士，他迷失在自己的邓克尔堡城堡的地牢深处。你必须跳跃、阻挡和砍杀，一路到达顶端，同时收集尽可能多的金币和财富。小心你的时机，因为在这个游戏中地板是真正的熔岩。但不用担心，你可以用你赚到的金币让霍本海姆爵士变得更强壮、更有活力。此外，您还可以解锁具有不同能力甚至新武器的新盟友。你能跳到顶部吗？继续跳跃，不要在可疑的方块上花费太多时间。攻击 - 向左箭头键跳跃 - 向右箭头键盾牌 - 向上箭头键Hoppenhelm 由 BUN GUN 开发。这是他们在 Poki 上的第一款游戏。

网站： poki.com

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