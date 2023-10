Drill Up 是一款技巧游戏,您需要在地面上不断前进并取得最高分! Drill Up 由 UAB Applava 创建。穿过地心,尝试收集一些硬币,但要小心,你下方的岩浆正在上升。要足够快地钻出熔岩,并确保瞄准旋转的轮子,如果你错过了,你不会成功的。解锁所有角色,一路钻取,创造新记录,成为排名第一的 Drill Up 大师! 控制:空格/点击 - 跳跃 关于创作者:Drill Up 由 UAB Applava 创建。

网站: poki.com

