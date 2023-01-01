Drill Up 是一款技巧游戏，您需要在地面上不断前进并取得最高分！ Drill Up 由 UAB Applava 创建。穿过地心，尝试收集一些硬币，但要小心，你下方的岩浆正在上升。要足够快地钻出熔岩，并确保瞄准旋转的轮子，如果你错过了，你不会成功的。解锁所有角色，一路钻取，创造新记录，成为排名第一的 Drill Up 大师！ 控制：空格/点击 - 跳跃 关于创作者：Drill Up 由 UAB Applava 创建。

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