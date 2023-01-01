Castle Defender Saga 是一款战斗模拟游戏，您必须在敌方基地击败您之前击败他们！升级你的塔，添加额外的弓箭手并使用增益来获得超越对手的优势。策略性地派出你的军队去对抗敌人，把胜利带回家！你能成为终极城堡守护者吗？使用鼠标升级、购买和派遣敌人来击败你的敌人！城堡守护者传奇是由 MarketJS 创建的。看看 Poki 上的其他一些休闲游戏：Idle Mining Empire、Stupid Zombies 和 Ludo Hero！

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