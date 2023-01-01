Blockpost
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Blockpost是一款由Skullcap Studios制作的3D第一人称射击游戏。在这款程序化立方体 3D 射击游戏中，您将体验到其他游戏无法提供的惊险刺激的在线比赛。免费与真人进行实时比赛。只需从你的武器库中挑选一把武器并加入比赛即可！ Blockpost 中有 7 种游戏模式、20 多张地图和 100 多种枪械。每场比赛你都可以赚取金币。你参加的比赛越多，你就能升级得越多，变得更好。不要忘记邀请您的朋友加入您的团队并倍增您的力量！ Blockpost 是最令人上瘾的块状多人射击游戏之一！移动 - WASD 或箭头键射击 - 鼠标左键瞄准 - 鼠标右键跳跃 - 空格键切换武器 - 数字键Blockpost 由 Skullcap Studios 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！
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