Smoots Tennis First Serve
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Smoots Tennis First Serve 是一款由 Kaneda Games 制作的 3D 网球游戏。从各种各样的角色中进行选择，挑战你的朋友，并在这款具有风格化 3D 图形的游戏中享受网球比赛的所有情感！确保击中并回击对手向您投掷的所有球，得分，并为自己赢得比赛胜利！移动 - 阿罗伊键射门/发球 - 空格键射门/切球 - NShoot/高球 - MSmoots 网球一发由金田游戏制作。他们也是 Poki 上 Smoots Pinball Zombie 的创造者！
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