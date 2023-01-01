Cosmic Cannon

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宇宙大炮是Nitrome制作的一款技巧游戏。通过射击其他球来支撑球，使球尽可能长时间地保持在空中。每两个球相互碰撞，球中间的数字就会增加一。可能会出现带有其他 Nitrome 角色脸部浮雕的球，但当它们击中其他球时，它们不会计入您的分数。因此，继续击打常规球并打破自己的高分！单击或点击屏幕上的任意位置来射击球。通过重复击中同一个球来提高分数。宇宙大炮是由 Nitrome 创建的 Flash 游戏，后来由 AwayFL 在 HTML5 中进行模拟。在 Poki 上玩 Nitrome 的其他 Flash 游戏： Swindler 2、Avalanche、Final Ninja、Final Ninja Zero、Silly Sausage、Swindler、Coil、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Bad Ice-Cream 2、Bad Ice-Cream 3 、洞穴混乱、叛变、天线、双发、测试对象绿色和测试对象蓝色

网站： poki.com

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