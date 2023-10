《Battle Forces》是一款由 Full Hp ltd. 制作的 3D 在线赛博朋克射击游戏。沉浸在这款真实的 FPS 体验中并与真人对战。有 6 名独特的英雄,他们都有背景故事,还有大量的武器、改装、特殊能力、皮肤等等!邀请您的朋友来一局,享受最大乐趣!Battle Forces 由 Full HP ltd. 创建。在 Poki 上玩他们的其他快节奏游戏:Mad GunZ、Fury Wars、Blocky Cars 和 Run and Gun

网站: poki.com

免责声明:WebCatalog 与 Battle Forces 没有任何附属、关联、授权、认可关系,也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。