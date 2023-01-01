《Battle Forces》是一款由 Full Hp ltd. 制作的 3D 在线赛博朋克射击游戏。沉浸在这款真实的 FPS 体验中并与真人对战。有 6 名独特的英雄，他们都有背景故事，还有大量的武器、改装、特殊能力、皮肤等等！邀请您的朋友来一局，享受最大乐趣！Battle Forces 由 Full HP ltd. 创建。在 Poki 上玩他们的其他快节奏游戏：Mad GunZ、Fury Wars、Blocky Cars 和 Run and Gun

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Battle Forces 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。