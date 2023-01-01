Mad GunZ
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Mad GunZ 是一款由 Mad Pixel 创作者制作的动作丰富的像素化第一人称射击游戏。准备好在 Poki 上的 Mad GunZ 在线游戏中体验本世纪的大逃杀对决吧。拿起你的枪，准备好投入最疯狂的像素游戏和在线射击游戏。通过简单直观的控制，您很快就会成为专业人士，使用您找到的任何武器击退敌人。解锁更多盔甲和装备，以便活得更久，成为 Mad GunZ 中的最后一人。Mad GunZ 由 Full HP Ltd 创建。您可以在 Poki: Battle Forces、Fury Wars、Blocky 玩他们的其他在线动作/射击游戏汽车和跑枪。
网站： poki.com
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