Huggy Wuggy Shooter 是一款恐怖动作游戏，您必须使用各种武器从成群的闹鬼玩具中生存下来。在这场恐怖的冒险中，你被困在哈吉·沃吉的玩具工厂里，所有被忽视的玩具都在愤怒中复活了。每天晚上，它们都会捕食毫无戒心的游客，现在轮到你了。在色彩缤纷的废弃工厂中漫步，射击每一个挡在你面前的拥有的玩具。多种武器可供选择，让你在黑暗的氛围中也能享受到乐趣。时刻注意周围环境，留意黑暗中突然出现的敌人。你能在 Huggy Wuggy Shooter 中坚持多少天？移动 - WASD 或箭头键射击 - 鼠标左键单击运行 - （按住）Shift 瞄准 - 鼠标右键交换武器 - 鼠标滚轮，或从 1 到 7 的数字键重新加载 - 鼠标滚轮交换武器 - 鼠标滚轮刀攻击- FThrow 手榴弹 - GHuggy Wuggy Shooter 由 GoGoMan 创建。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Neon Flytron：Cyber​​punk RacerHuggy Wuggy Shooter 类似于其他类似游戏，如玩具熊的五夜后宫 (FNAF) 或 Poppy Playtime。您可以在 Poki 上的浏览​​器上玩这个游戏。想要了解更多此类恐怖游戏，请查看我们的恐怖游戏部分。Huggy Wuggy Shooter 可以在 Poki 上免费玩。Huggy Wuggy Shooter 可以在您的计算机上玩。

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