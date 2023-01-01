Tribals.io 是一款多人生存游戏，您可以在其中制作、采矿、建造和探索一座岛屿并试图生存。 Tribals 将 Minecraft、Rust 和 ARK Survival 等游戏中熟悉的机制融入到这款免费且易于玩的生存游戏中！选择建立自己的基地，独自或与朋友一起前往岛屿！有很多事情要做，从追鸡到被熊追，到建造巨大的基地和制作各种工具和武器。创建你自己的角色并跳入野外，看看你能生存多久。探索岛屿，但要小心你的饥饿和口渴程度，太低了......好吧，你不想找到答案！有大量不同的物品可供收集，甚至还有更多的物品可供制作，您永远不会无事可做！看看你和你的朋友能一起生存或相互对抗多久。部落既可以单独玩，也可以与其他人一起玩，所以赶快加入并弄清楚你想怎么玩吧！你能征服岛屿并成为最好的部落吗？ 移动：WASD跳跃：空格键主要操作：鼠标左键使用麦克风：按T打开库存：Tab使用文本聊天：进入构建菜单：右键单击Tribals.io由ONRUSH Studio创建。看看他们在 Poki 上的另一款游戏：Venge.io！您可以在 Poki 上免费玩 Tribals.io 您可以通过制作物品来获得经验。按 T​​ab 访问制作菜单。是的，你可以！您可以选择多种发型和胡须样式。你还可以改变身体各个部位的大小，改变头发、胡须和肤色，以及添加一些纹身！岛上散布着两种物品，你可以捡起。它可能是倒下的玩家装满随机物品的袋子里的东西，也可能是岛上有机生长的东西。在地图上跑来跑去寻找可食用的叶子、玉米、椰子、香蕉、浆果等等！你还可以狩猎遇到的任何动物并剥皮。有一系列近战武器，如斧头、镐、火炬等。此外，你还可以制作远程武器，如弓或手枪。或者，如果您觉得老套，也可以直接使用拳头。

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