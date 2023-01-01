Tiny Dangerous Dungeons
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《Tiny Dangerous Dungeons》是一款平台游戏，您可以居住在地牢中寻找宝藏。在这款像素艺术银河恶魔城冒险中，您可以探索巨大的地牢，面对令人毛骨悚然的生物，收集隐藏的能量道具，并获得新技能来帮助您完成任务。你收集的物品可能是解锁新通道的关键，所以一定要探索每一个角落。游戏采用90年代华丽的单色像素艺术风格，让你在玩的过程中感受到怀旧之情。你能帮助蒂米在危险的小地牢中生存下来，成为世界上最好的宝藏猎人吗？专业提示：完成游戏后，查看计时赛模式，享受不错的挑战。移动 - 左/右箭头跳跃 - X 或空格键输入 - 向下箭头微小的危险地下城是由 Adventure Island 创建的。看看他们在 Poki 上的其他游戏：《Heart Star》、《Super Dangerous Dungeons》和《Total Party Kill》！您可以在 Poki 上免费玩《Tiny Dangerous Dungeons》。《Tiny Dangerous Dungeons》可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。
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