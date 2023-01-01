Idle Gang 是一款 3D 放置模拟游戏，您可以在充满活力的城市中统治自己的帮派帝国。许多企业主都难以应对威胁性的歹徒，他们需要您的技能来保护他们。击败追随者并控制一个领地，然后以多种方式改善该领地以增加你的收入。升级你的战士以变得更强，升级和自动化建筑物以赚取更多金钱，直到你致富！不要忘记检查潜伏在角落里的奖金和惊喜，因为它们可以给你带来金钱加成，甚至可以得到巨大的超人英雄的帮助。 Idle Gang 将城市管理和充满动感的格斗游戏融为一体。与您的朋友分享，看看谁能建立最大的帮派帝国。单击建筑物以打开升级菜单。点击“战斗”按钮即可开始战斗。一旦你击败了所有对手，你就可以控制一座建筑。 Idle Gang 由 NoPowerup 开发，这是一家位于越南的游戏开发公司。在 Poki 上玩其他有趣的闲置管理和点击游戏：生存建造者、闲置树城、闲置挖掘大亨、闲置木材公司、闲置光城、闲置成功、马蹄铁、合并战斗、ShootZ 和 Traffic Rush！您可以玩闲置帮派Poki 上免费。Idle Gang 目前只能在您的电脑上玩。

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Idle Gang 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。