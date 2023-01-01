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Idle Lumber Inc.是NoPowerup制作的一款管理模拟游戏。在这款游戏中，你可以建立自己的木材帝国，成为木材大亨！从小事做起，经营一家锯木厂并雇用一些工人。您可以通过升级您的工具、员工和经理来扩大您的工厂。通过雇用树木种植者来可持续地采伐树木，购买更多土地来种植森林。训练您的伐木工人成为熟练工人，以便他们能够更有效地采伐原木。开展营销活动以吸引新客户，有效处理订单以赚取最大利润。在 Idle Lumber Inc. 中，您可以做很多事情来建立最大的木材帝国。来吧，跳入排名第一的木材大亨游戏！点击或用鼠标左键单击一块土地、物体或工人即可与之互动。Idle Lumber Inc. 由 NoPowerup 创建。在 Poki 上玩其他令人上瘾的游戏：Idle Digging Tycoon、Horse Shoeing、Merge Battle、ShootZ 和 Traffic Rush！

网站： poki.com

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