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Survival Builder 是一款闲置模拟游戏，您必须从头开始建造一切，在荒岛上生存。从一根简单原始的竹子开始，逐步建造出你能想象到的最完美的房子。招募工人并分配不同的任务，从制砖、伐木到房屋建造等高级任务。您可以完全控制管理流程，以优化部落的工作流程并尽可能完美地建造房屋。积累金币，获得一些奖励，并在每一轮中完成竹屋的建造，以解锁更多令人兴奋的生存房屋，这些房屋具有令人惊奇的功能，如水井、游泳池等！因此，拿起您的工具并加入其中吧！点击或用鼠标左键单击一块土地、物体或工人即可与之互动。Survival Builder 由 NoPowerup（一家位于越南的游戏开发公司）创建。在 Poki 上玩其他有趣的闲置管理和点击游戏：Idle Tree City、Idle Digging Tycoon、Idle Lumber Inc、Idle Light City、Idle Success、Horse Shoeing、Merge Battle、ShootZ 和 Traffic Rush！

网站： poki.com

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