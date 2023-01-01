Super Fowlst 2 是一款基于技能的动作游戏，您可以通过滑动攻击敌人来拯救世界。看完《Super Fowlst》之后，你会想念《Fowlst》吗？好吧，福尔斯特在一场新的冒险中回归，这场冒险的全部内容都是用猛击粉碎坏人。恶魔更卑鄙，boss更大，而且只有一只鸡可以阻止他们！有庞大的、程序生成的关卡可供征服，巨大的头目可供击败，还有各种各样的小工具和小玩意可供互动。用你的宝藏换取鸡蛋炸弹和火箭等酷炫力量，这样你就可以真正向那些恶魔展示谁才是老大！ Super Fowlst 2 拥有一切：传送门！大炮！嗡嗡锯！尖尖的东西！开火！单击或点击屏幕左侧可向左跳跃，右侧可向右跳跃，向上滑动即可使用您所持有的物品。Super Fowlst 2 由 Thomas K. Young 创建。请务必在 Poki 上玩他们的其他精彩游戏：Super Fowlst 和 Dadish

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