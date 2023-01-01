你准备好迎接新的爸爸冒险了吗？ 《Dadish 3》是一款平台游戏，您是一名萝卜爸爸，负责寻找您的孩子。一辆可疑的巴士载着你的孩子去郊游，你父亲的感觉告诉你出事了，你的孩子可能会变成萝卜汤！通过溅过下水道、在沙漠中迷路、与海豚交朋友并骑乘海豚、以及不情愿地与疏远的配偶重聚来拯救你的小萝卜——不是别人，正是 Momato！您准备好迎接最具娱乐性和挑战性的 Dadish 冒险了吗？移动 - WASD 或箭头键跳跃 - 空格键Dadish 3 由新西兰的游戏开发者 Thomas K. Young 开发。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Dadish、Dadish 2、Fowlst、Super Fowlst 和 Super Fowlst 2

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