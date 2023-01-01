Daily Dadish 是一款平台游戏，您是一名萝卜爸爸，负责寻找您的孩子。不惜一切代价，跳跃并穿过障碍与孩子团聚。这款游戏如此特别的原因在于，与之前的 Dadish 游戏不同，您每天都会发现不同的关卡。 365个独特的手工制作关卡和众多惊喜等待你去探索。拥有 10 个可解锁的角色和该系列标志性的 rad 配乐，玩这款游戏永远不会感到无聊。您准备好进行一场持续一整年的爸爸冒险了吗？移动 - WASD 或箭头键跳跃 - 空格键Daily Dadish 是由新西兰的游戏开发者 Thomas K. Young 创建的。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Dadish、Dadish 2、Dadish 3、Fowlst、Super Fowlst 和 Super Fowlst 2 您可以在 Poki 上免费玩 Daily Dadish。Daily Dadish 可以在您的电脑、手机和平板电脑上玩。

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