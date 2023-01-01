Galactic Empire

银河帝国是一款增量合并游戏，您必须获得星际采矿船，这将为您赚钱，同时您的战舰将敌人拒之门外！合并以保护你的舰队，同时他们会在小行星上采矿，同时密切关注你的升级和飞船，让它们保持最强！不要忘记在一段时间后出售你的舰队，以更好的乘数赚取更多，这样你就可以真正走向无限甚至超越！你有能力领导舰队吗？使用鼠标点击升级来变得更强！银河帝国是由杰夫·拉莫斯创建的。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！您可以在 Poki 上免费玩《银河帝国》 银河帝国可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩

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