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Meow Merge

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Meow Merge 是一款闲置合并游戏，您可以合并猫并建造自己的喵屋。你的猫坐在周围为你赚取被动收入。因此，充分利用好运气，创建自己的猫帝国吧！合并两只相同的猫来升级它们。您可以通过拖动一只猫并将其放在另一只猫上来做到这一点。继续这样做可以最大限度地增加你赚到的钱。解锁新猫、获得成就、发现惊喜等等。 Meow Merge 甚至可以让您的猫在您离线时赚钱！别忘了与您的朋友分享 Meow Merge！在正确的时间按下操作按钮即可获得积分。Meow Merge 是由位于印度尼西亚的游戏开发工作室 Slab Games 创建的。在 Poki 上玩他们的另一个令人上瘾的可爱益智游戏：我的猫在哪里？喵合并可以在 Poki 上免费在桌面和手机上玩。

网站： poki.com

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