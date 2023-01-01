Doggo Clicker 是一款空闲点击游戏，您必须点击您的狗才能让它们更快乐！您可以获得大量不同的升级来增加您的点击次数 - 从基本的纸鼠标一直到狗神！您还可以为狗狗购买一些很酷的配饰，例如头上的王冠或爪子上的鞋子！一旦你达到 100 级，你就可以通过每次点击赚取更多的声望来变得更强！让我们看看你和你的朋友接管吧！

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