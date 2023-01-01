《石头剪刀布》是一款点击游戏，将经典的石头剪刀布体验提升到另一个层次。在这个游戏中，你不仅仅局限于一些岩石和百货商店的物品。相反，你要面对的是水、火、空气、海绵、人类、枪、狼，如果你玩得足够长，甚至会带来更多有趣的惊喜！玩法非常简单：只需单击列表中的一个事物或物体即可击败屏幕上的当前事物或物体。戴上你的思考帽，尝试想象这些物质和物体如何相互作用。您是否掌握了完成《Rock Paper Clicker》所需的技巧？通过选择另一个击败它的项目来摧毁屏幕上的给定项目。例如：石头胜剪刀。剪刀打败布。选择物品-鼠标左键点击石头纸Clicker是由美国游戏开发团队Codebolt开发的。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！《Rock Paper Clicker》可以在您的桌面上玩。您可以在 Poki 上免费玩《Rock Paper Clicker》。

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