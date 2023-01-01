Rock Paper Clicker
poki.com
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上“Rock Paper Clicker”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
《石头剪刀布》是一款点击游戏，将经典的石头剪刀布体验提升到另一个层次。在这个游戏中，你不仅仅局限于一些岩石和百货商店的物品。相反，你要面对的是水、火、空气、海绵、人类、枪、狼，如果你玩得足够长，甚至会带来更多有趣的惊喜！玩法非常简单：只需单击列表中的一个事物或物体即可击败屏幕上的当前事物或物体。戴上你的思考帽，尝试想象这些物质和物体如何相互作用。您是否掌握了完成《Rock Paper Clicker》所需的技巧？通过选择另一个击败它的项目来摧毁屏幕上的给定项目。例如：石头胜剪刀。剪刀打败布。选择物品-鼠标左键点击石头纸Clicker是由美国游戏开发团队Codebolt开发的。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！《Rock Paper Clicker》可以在您的桌面上玩。您可以在 Poki 上免费玩《Rock Paper Clicker》。
网站：poki.com
免责声明：WebCatalog 与“Rock Paper Clicker”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。