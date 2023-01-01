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Cat Clicker RE 是一款闲置点击游戏，您必须点击您的猫才能获得猫积分！为你的猫购买升级会增加你的点击次数 - 比如牛奶、猫薄荷或玩老鼠！通过使用猫牺牲，您可以为毛茸茸的朋友解锁更多升级和酷炫的新配件，例如一副太阳镜或一顶漂亮的帽子！你能把你的小猫变成最酷的猫吗？

网站：poki.com

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