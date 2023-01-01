A Cat Story
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《猫的故事》是Cute Army制作的一款潜行游戏。扮演 Kim，他的任务是拯救家里的可爱们。打开发光的抽屉和壁橱，找到你可爱的小家伙，让他们跟着你回到安全的房间。如果看到红色，请尽快朝相反方向跑！您可以解锁技能和升级，成为拯救小动物的最佳人选。来尝试一下《猫的故事》吧。确保不留下任何朋友！移动 - WASD 或箭头键冲刺 - 左移（首先解锁）烟雾弹 - Q 或 X（首先解锁）暂停 - PA Cat Story 由 Cute Army 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！
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