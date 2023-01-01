Fantasy Merger 是一款管理游戏，将角色扮演幻想游戏和交易卡牌战斗游戏的有趣部分结合到一个迷人的包中。你的目标是保护你的英雄卡，强化它，杀死所有敌人并掠夺他们。反复点击你的卡片来增强你的攻击。将相同的剑和药水拖放到卡片下方，将它们合并为更强大的进化版本。当你合并物品并击败敌人时，你的力量将会增强。请务必经常光临商店，这样您就不会错过任何变强的机会！你准备好成为这个国家有史以来最英勇的英雄了吗？反复点击你的卡片来增强你的攻击力。拖放相同的剑和药水，将它们合并成更强大的进化版本。Fantasy Merger 由 Dedra Games 创建。 Poki 上还有另一款快速通关平台游戏：OvO Dimensions。您可以在 Poki 上免费玩 Fantasy Merger。Fantasy Merger 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

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