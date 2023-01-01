Stick Defenders 是一款动作合并游戏，您可以将火柴人单位组合成更强大的单位，以便他们可以保护您的基地免受敌人的攻击。合并相同的枪手，增强你的进攻能力，改进你的城墙等等。还有一些有趣的附带活动，例如“旋转轮子”，您可以获得令人惊奇的物品，帮助您变得更强并解锁新的可能性。确保在冷却时间结束后立即对迎面而来的大群敌人使用你的技能，这样你就不会被他们淹没。您可以在《Stick Defenders》中按住堡垒多长时间？使用鼠标左键或手指选择并拖动单位。拖动一个单位并将其放在相同单位的顶部以将它们合并。Stick Defenders 是由 TinyDobbins 创建的。在 Poki 上玩他们的其他休闲游戏：Stick Merge、Merge Round Racers、Merge Gangster Cars、Merge Cyber​​ Racers 和 PartyToons。您可以在 Poki 上免费玩 Stick Defenders。Stick Defenders 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

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