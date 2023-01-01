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Monkey Mart

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Monkey Mart 是一款由 TinyDobbins 制作的放置/管理游戏。你控制一个可爱的猴子角色，它刚刚创建了他们的超市。种植水果，从一个车站到另一个车站，用香蕉或玉米等填满摊位。客户将领取并在收银台等您。你可以升级你的角色，解锁新的工作站，甚至招募其他工人来帮助你管理商店！移动 - WASD 或箭头键Monkey Mart 由 TinyDobbins 创建。在 Poki 上玩他们的其他游戏：Stick Defenders、Stick Merge、Merge Round Racers、Merge Gangster Cars、Merge Cyber​​ Racers 和 PartyToons 您可以在浏览器或移动设备上玩 Monkey Mart，无需在 Poki 上免费安装或下载任何内容。

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Monkey Mart 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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