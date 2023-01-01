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PartyToons是TinyDobbins制作的一款派对游戏。与朋友或陌生人一起参加迷你游戏派对，进行四人比赛！每个迷你游戏都有一套独特的规则和风格。在掉落的岩石中捕捉草莓，在充满障碍的传送带上跳跃，弹出危险的气球，打开神秘的盒子等等！始终尝试比对手更快或更明智地行动，以获得最多的分数。使用这些积分和奖杯来升级和解锁新的可玩角色。如果您想让您的下午变得有趣，PartyToons 就是您的最佳选择！不要忘记与您的朋友分享 Poki 上的 PartyToons，以最大程度地享受乐趣！ 操作键 - 箭头键 操作键 - WASDA 操作键 - 8456 操作键 - UHJKPartyToons 由 TinyDobbins 创建。在 Poki 上玩他们精彩的合并游戏：Stick Merge、Merge Cyber​​ Racers 和 Merge Round Racers

网站： poki.com

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