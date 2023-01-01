WebCatalogWebCatalog
Klung

Klung

poki.com

在网络上播放

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Klung 的桌面应用程序增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

Klung 是一款街机游戏，您必须使用其粘性四肢引导立方体角色通过充满障碍的关卡。如果你喜欢蜘蛛侠，那么你可以成为这款游戏中最可爱、最敏捷的蜘蛛侠版本。跳跃、摆动、翻转并通过所有充满尖刺的关卡，就像绝对的传奇一样。你知道“隔墙有耳”怎么说吗？这里的墙壁有个性！当您依靠他们寻求支持时，您会注意到他们眨眼并向您表达爱意。所以，继续像老板一样挥杆吧！不要忘记与您的朋友分享您的高分，向他们展示您可以通过他们的分数！按住鼠标左键或手指以粘在表面上。释放它就可以放手。快速冲洗并重复以快速前进。如果你想移动得更快，请尽快放开表面并快速粘到下一个。Klung由havana24创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！您可以在 Poki 上免费玩 Klung。Klung 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Klung 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Dark Light Swap

Dark Light Swap

poki.com

Jump and Hover

Jump and Hover

poki.com

Adventure Cube

Adventure Cube

poki.com

Tail Swing

Tail Swing

poki.com

Bottle Flip

Bottle Flip

poki.com

Car Eats Car: Dungeon Adventure

Car Eats Car: Dungeon Adventure

poki.com

Stickman Hook

Stickman Hook

poki.com

Stick Defenders

Stick Defenders

poki.com

Jamming Car Escape

Jamming Car Escape

poki.com

Gem Smash

Gem Smash

poki.com

Stick Fighter

Stick Fighter

poki.com

Real Tennis

Real Tennis

poki.com

产品

支持

公司

法律

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站即表明您同意使用 Cookie。

隐私政策