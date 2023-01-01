Klung 是一款街机游戏，您必须使用其粘性四肢引导立方体角色通过充满障碍的关卡。如果你喜欢蜘蛛侠，那么你可以成为这款游戏中最可爱、最敏捷的蜘蛛侠版本。跳跃、摆动、翻转并通过所有充满尖刺的关卡，就像绝对的传奇一样。你知道“隔墙有耳”怎么说吗？这里的墙壁有个性！当您依靠他们寻求支持时，您会注意到他们眨眼并向您表达爱意。所以，继续像老板一样挥杆吧！不要忘记与您的朋友分享您的高分，向他们展示您可以通过他们的分数！按住鼠标左键或手指以粘在表面上。释放它就可以放手。快速冲洗并重复以快速前进。如果你想移动得更快，请尽快放开表面并快速粘到下一个。Klung由havana24创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！您可以在 Poki 上免费玩 Klung。Klung 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

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