Blumgi Rocket 是一款平台游戏，您可以在充满障碍的色彩缤纷的关卡中驾驶火箭速度极快的汽车。以绝对全速上山、下坡、穿过隧道、山脉等等！发射火箭时体验酷炫慢动作动画的快感。按住火箭按钮的时间越长，推动力就越大。当你在半空中时，表演特技可以更快地完成关卡并给你的粉丝留下深刻的印象。通过游戏并完成每个级别来解锁新的车辆皮肤。您能多快完成 Blumgi Rocket 并掌握这个游戏？ 驾驶 - W/S 或向上/向下箭头键火箭 - 空格键驾驶 - ARocket - DBlumgi Rocket 是由 Blumgi 创建的。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！ 您可以在 Poki.Yes 上使用桌面和移动设备免费玩 Blumgi Rocket，无需下载或安装。您可以在 Blumgi Rocket 中解锁新皮肤和色彩缤纷的新车。

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