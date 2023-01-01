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Noob Drive

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Noob Drive 是一款具有块状美学的快节奏汽车游戏。您的目标是尽可能快地开车到达目的地。全速行驶，同时使用转向按钮在空中保持平衡，并始终尝试着地！仔细安排你的特技动作，这样你就不会失去速度，否则你将无法飞过危险的悬崖和险恶的间隙，从而可能会毁掉你的车辆。拾取每个级别的所有硬币，这样您就可以购买独特且令人敬畏的皮肤。您能掌握 Noob Drive 中所有 48 个令人兴奋的关卡吗？不要忘记与您的朋友分享，这样您就可以找出谁可以更快地完成游戏并成为冠军！驾驶 - W/S 或向上/向下箭头键转向 - A/D 或向左/向右箭头键硝基 - Shift 重新启动 - RNoob Drive 由 Vanorium 创建。在 Poki 上玩他们的另一个益智平台游戏：Noob Archer您可以在 Poki 上免费玩 Noob Drive。Noob Drive 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站： poki.com

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